shinix Animal qui vit parmi nous







alfosynchro Re: Animal qui vit parmi nous

Rrhhaa le lapsus ! Ça en dit long sur certaines de ses croyances.



gazeleau Re: Animal qui vit parmi nous

L'arrêt sur image de la tête de l'animateur, à la fin !



-Flo- Re: Animal qui vit parmi nous





Il a fait un remake de Randy Marsh à la Roue de la Fortune !







Haha Il a fait un remake de Randy Marsh à la Roue de la Fortune !



LugerKain Re: Animal qui vit parmi nous

J'ai jamais vu un mec creuser aussi vite sa tombe



Drakkaru Re: Animal qui vit parmi nous

@AshySlashy Bah animal qui vit parmi nous



AshySlashy Re: Animal qui vit parmi nous



@Drakkaru a écrit:

@AshySlashy Bah animal qui vit parmi nous

Merci! je n'avais pas entendu

