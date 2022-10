Le Métavers

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1020 Karma: 453

poiuytreza525 je pense que le hangar est la symbolique de la base de toutes les creations de grosses boite d'informatique (apple, amazon...) au moins dans l imaginaire des gens.





En ce qui concerne ce genre de film (qui est bien fait, je ne suis pas fan des trucs de 52' en general), on propose un futur realiste je trouve. Realiste au point que les gens revent de ce genre de futur comme dystopie, et que les programmeurs d'aujourdhui captent comme modele d'avenir logique et realiste, au point que s'ils ont à programmer un truc, plutot que de pondre un univers merveilleux avec des licornes, ils vont preferer nous pondre un univers à la Brazil, K.Dick ou Matrix. Je trouve qu'une fois de plus, on est les createurs de notre decheance meme virtuelle.

