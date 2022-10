Une otarie attaque une femme sur une plage

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14357 Karma: 10628

Vous connaissez ces films d'horreur où une créature genre zombie ou monstre poursuit une personne, et que celle-ci n'arrive pas à le semer parce qu'elle court n'importe comment et n'arrête pas de tomber. Et on se dit "mais oui, bien sûr... pfff...".



Et bah en fait, ces personnes existent vraiment !





Contribution le : Aujourd'hui 09:42:09