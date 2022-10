Jeux d'hiver 2029 d'Asie se feront en plein desert en Arabie Saoudite

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6556 Karma: 5371

@Loom- Le capitalisme n'est qu'un système, un outil. Le communisme du temps de l'URSS apportait tout autant les même travers.

Il faudrait intégrer, les atteintes à l'environnement, les coûts climatiques, la limite de prélévement des ressources, etc, dans la mécanique, qu'elle soit capitaliste ou communiste, ou autre.

Si tu veux qualifier ces comportements, ce sont des comportements prédateurs ultra-libéraux ! comme je l'ai dit plus haut, l'idée d'un tel projet est de capter des capitaux via le tourisme. ça permettra aussi de capter l'attention du monde et la sympathie des opinions publiques, histoire de laver les taches de sang yéménite.

Contribution le : Aujourd'hui 14:31:07