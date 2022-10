Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Recréer l'Univers dans minecraft



Il aura fallu ~2 mois au youtubeur ChrisDaCow pour réaliser le projet.

Il a uniquement utilisé le mod worldEdit. Ça reste un outil pratique mais ce n'est qu'un outil. Il ne permet pas de "générer" automatiquement des pans d'univers.

AshySlashy Re: Recréer l'Univers dans minecraft

Encore une preuve qu'on vit dans une simulation ^^

-Flo- Re: Recréer l'Univers dans minecraft

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14357 Karma: 10628 Il pourrait refaire la même chose, mais avec l'univers de métamatière ?

Ça m'aiderait beaucoup à mieux visualiser ce dont parle notre Saint Slip de Bain. Parce que je dois avouer que c'est encore un peu flou pour moi.

Gog077 Re: Recréer l'Univers dans minecraft

Je vois pas comment on peut recréer l'univers dans minecraft. Ça voudrait dire qu'il a aussi recréé son PC avec minecraft qui fait tourner l'univers... Mensonge ! (Mais c'est très joli )

