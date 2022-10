Une plante armée d'une machette

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46261 Karma: 24379 Une plante fait des mouvements avec une machette grâce à des signaux de la plante mappés en temps réel, via un logiciel personnalisé, sur les articulations d'un bras robotisé.





Gog077

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1434 Karma: 762 Mouais... c'est juste pour faire le buzz les électrodes à la con. Je crois pas une seconde qu'il capte quoi que ce soit de significatif qui émane de la plante. Au mieux il y a du bruit au niveau de ses mesures et ça influe sur le programme, au pire il juste fait un programme qui fait des mouvements aléatoires et il a branché les électrodes pour le fun.

Kendaar

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2498 Karma: 1430





La vidéo est déjà passée :



Jayce et les Conquérants de la Lumière - Générique ça me rappelle quelque chose....La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1781015 Jayce et les Conquérants de la Lumière - Générique

Milot

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6869 Karma: 4510 Dommage avec un crayon on 'aurait su ce qu'elle avait à nous dire.

