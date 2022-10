Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une Garde Royale monte sur son cheval

Une Garde Royale a quelques difficultés pour monter sur son cheval lors des funérailles de la reine Élisabeth II.



Contribution le : Hier 10:07:02

Olyer Re: Une Garde Royale monte sur son cheval

Il y a forcément une raison de ne pas utiliser l'étrier... Le costume trop serré? Sa hauteur ?

Contribution le : Hier 10:48:10

zoondoz Re: Une Garde Royale monte sur son cheval

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 864 Karma: 324

@gazeleau a écrit:

ça sent l'étrier foutu, mais vas-y comme ça, on en a pas d'autres.

Dans l'armée française, sûrement. Mais dans la garde royale, le jour des obsèques de la reine ?

Contribution le : Hier 14:20:19

Turbigo Re: Une Garde Royale monte sur son cheval

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2709 Karma: 1944

@Olyer a écrit:

Il y a forcément une raison de ne pas utiliser l'étrier... Le costume trop serré? Sa hauteur ?



Culotte de cheval ?

Contribution le : Hier 14:52:01

Kendaar Re: Une Garde Royale monte sur son cheval

j'ai vaguement cette impression d'avoir vu une truite monter sur un cheval

Contribution le : Hier 20:23:32