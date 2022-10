Un motard Varois de 60ans à 470km/h !

Kopain Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 5062 Karma: 4794

Zihark bah là ce qu'il dit, c'est qu'il fait son propre carburant à base de peroxyde d'hydrogène. Il a juste dû changer les ergols tout en gardant la même techno.

Bon par contre quand il parle de nitrogène dans les bouteilles, j'ai envie de me péter le crâne, on dit azote en français



Pour les accélérations, je plussoie, c'est plus de 2 ou 3 G qu'ils prennent, et plus lors des gros freinages, et en plus de ça ils ont aussi les virages eux, lui il est qu'en ligne droite !



Contribution le : Hier 18:19:38