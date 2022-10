Options du sujet Imprimer le sujet

Chat acrobate + chien peureux + rat de chaussée

Un chat décidé de se compliquer la tâche pour manger





Un chien effrayé par chien en bois (glissade digne d'un dessin animé )





2/ video débile. Comment rendre son chien insecure, juste pour une blague. Après on se demande pourquoi un chien devient psychologiquement instable !



Sinon, je plussoie les 2 autres vidéos.

