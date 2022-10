Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Véhicules fracturés dans une rue de New York

Tous les véhicules stationnés dans une rue du quartier du Bronx à New York ont été fracturés par des voyous.





Hier 16:33:46

alfosynchro

@LeFreund

Elle attend que des faits avérés se soient produits. On n'est pas dans la prévention.

Hier 16:57:41

zoondoz

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 864 Karma: 324 Pas de jaloux, tout le monde y est passé... Y a des voleurs méthodiques. Et tranquilles à priori.

Hier 18:35:25

Meph974

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 801 Karma: 458 Si au moins il y avait une tesla on aurait pu voir qui à fait ca, les ours quand ils ont faim ca peu être taquin.

Aujourd'hui 07:05:10

Staffie

Je masterise ! Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 2009 Karma: 1984 Il y a eu la même chose avenue de Maréchal Juin à Versailles il y a quelques années. Mais il faut reconnaître que le standing des voitures qui s'y trouvaient garées étaient un cran en dessous.

Aujourd'hui 07:09:30