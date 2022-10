Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Après le chien, un canard heureux 5 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17381 Karma: 18018

Contribution le : Hier 19:15:44

Le_Relou Re: Après le chien, un canard heureux 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2801 Karma: 1693 @Kilroy1 manque plus qu'un chat, un cochon, une oie, un lapin, une vache , ....



en vrai c'est quand même plus détendant qu'un père de famille qui se fait taser mordre après s’être protégé derrière son bébé

Contribution le : Hier 19:41:19