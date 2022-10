Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Kilroy1

#1

Contribution le : Hier 19:35:25

gazeleau Re: Artiste peintre 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6570 Karma: 5383





Il s'agissait d'un artiste répendant un verre contenant un panel multicolore de peintures à l'huile non mélangées. Il obtenait ainsi une sorte de fractale arc-en-ciel qu'il étalait sur toute la toile par gravité. L'artiste n'a pas peint:Il s'agissait d'un artiste répendant un verre contenant un panel multicolore de peintures à l'huile non mélangées. Il obtenait ainsi une sorte de fractale arc-en-ciel qu'il étalait sur toute la toile par gravité.

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:10

Banbs Re: Artiste peintre 0 #3

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 195 Karma: 200

@gazeleau a écrit:

L'artiste n'a pas peint:





Impressionnant ! Je suis ébahi par temps de beauté et de poésie ! J'ai hâte de voir la vidéo du coup... Citation :Impressionnant ! Je suis ébahi par temps de beauté et de poésie ! J'ai hâte de voir la vidéo du coup...

Contribution le : Aujourd'hui 10:43:13

Yazguen Re: Artiste peintre 1 #4

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13891 Karma: 14009 gazeleau pour la description car au début je pensais que c'était ça ^^

Ah oui merci @pour la description car au début je pensais que c'était ça ^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:44:20

