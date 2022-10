[Musique] « Vivre », une chanson inédite de Michel Berger

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46271 Karma: 24401 Pour les 30 ans de la mort de Michel Berger, un nouveau best-of intitulé « Vivre » va sortir le 28 octobre prochain, avec une chanson inédite du même nom mixée à partir des bandes masters multipistes d'origine.





