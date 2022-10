Héroïne de bd

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 977 Karma: 804 Bonjour je cherche une héroïne/personnages de bd. Rousse l'air un peu hautain coupe cheveux mi-longs / au carré. Dans le style Franco Belge. Je la verrai bien de la style de bd Yoko tsuno, Natacha hôtesse de l'air ou Spirou

Édit : c'est je crois un personnage secondaire et je pense bien que ça vient d'Astérix et Obélix

Merci par avance

@-Flo- oui on dirait bien le faciès que j'ai en tête mais dans l'image que j'ai elle est pas dessiné comme ça donc gros doute de si c'est elle

Oui, moi non plus. J'ai pris la première image que j'ai trouvée, mais dans le dessin animé elle a un visage un peu différent :



Je m'installe Inscrit: 18/12/2010 11:49 Post(s): 214 Karma: 829



Là, comme ça, en lisant la description, j'ai pensé au personnage de "Cédille" de la BD "Les petits hommes". Alors, bon, elle n'est pas rousse, mais je me dis qu'elle colle aux autres critères alors sait-on jamais !



Bonjour !!Là, comme ça, en lisant la description, j'ai pensé au personnage de "Cédille" de la BD "Les petits hommes". Alors, bon, elle n'est pas rousse, mais je me dis qu'elle colle aux autres critères alors sait-on jamais !

