Un italien pique du nez au boulot

Au Kalme

Un pilote d'hélicoptère de l'armée italienne a piqué du nez une demi-seconde lors d'un exercice au sud-tyrol raclant le sommet d'une crête et manquant de se retourner. Dysfonctionnement, ou plus probablement une rafale de vent ? Une belle frayeur et un peu de carrosserie à refaire.



Italian pilot saved by regaining control of the helicopter at the last second

Contribution le : Aujourd'hui 08:30:15