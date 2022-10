Tirer sur des voleurs de pots catalytiques avec des fusils de paintball

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46271 Karma: 24401







Video | Catalytic converter thieves confronted with paintball guns in Turlock bail on crime À Turlock, en Californie, une famille utilise des fusils de paintball pour tirer sur deux hommes qui essaient de voler le pot catalytique de leur véhicule. Efficace !Video | Catalytic converter thieves confronted with paintball guns in Turlock bail on crime

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:07