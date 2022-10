Quand tu vas manger et que tu sauras pas pourquoi

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 197 Karma: 201



@SushiCircus a écrit:

Citation :

@LugerKain a écrit:

@Banbs c'est l'histoire d'une dame et d'une arme blanche ;)



C'est l'histoire d'une claquette...

Je crois que j'ai compris... le terme manger est ici une allusion au faite que l'homme va se prendre un coup de claquette et non "manger" de la nourriture...



Du coup, effrayé par ces grandes flammes, il fuit afin de secourir l'enfant. La femme, elle, maîtrise tout à fait son geste et perçoit donc cette fuite comme une envie de moquerie de la part de cette homme qui doit probablement être son mari. Elle choisit donc, d'un pas certain et vengeur, de saisir sa claquette afin de "faire manger" son mari qui, lui, ne comprendra surement pas pourquoi il déguste puisque son but n'était autre que de sauver la chair de sa chair !



Aujourd'hui 02:19:44