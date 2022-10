Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou es tu Hulk ? 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2809 Karma: 1694



Afficher le spoil sa fille va dire à son camarade qu'il l'est, le garçon va lui demander si il peut se transformer, Mark va essayer de botter en touche , mais sa fille insiste , il va faire semblant de se transformer et le petit va prendre peur Mark Ruffalo nous raconte une matinée dans la classe de maternelle de sa fille et qu'un petit garçon lui demande si il est Hulk ?

Contribution le : Aujourd'hui 00:59:25

alfosynchro Re: es tu Hulk ? 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11001 Karma: 4830 Et pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas qui est Mark Ruffalo, c'est un acteur talentueux qui a interprété le personnage Hulk au cinéma et à la télé (série).

Contribution le : Aujourd'hui 04:58:17