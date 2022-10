Bref, j'ai essayé de regarder DRAGON BALL SUPER : Super Héro [NO SPOIL]

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 199 Karma: 206

Vous le remarquerez, je ne mâche pas mes mots et je ne m'excuserai pas pour ceux que ça peut choquer.



Je décides donc d'aller au cinéma avec mon fils de 9 ans et un bon pote, tous les 3 bien fan de manga, pour voir Dragon Ball Super : Super Héro. J'ai averti mon fils la veille pour mesurer son enthousiasme et franchement il est au taquet ! (Je travail beaucoup et je n'ai pas souvent l'occasion de sortir seul avec lui donc il est à fond!)



Arrivé sur place, un groupe de 15 gamins d'environ 13/14ans s'installent sur toute la rangé de sièges du bas, sans aucun parent autour (nous sommes placés 2 rangées plus haut). Vu l'attitude et la tenue vestimentaire (et pas que ça), ils viennent très probablement du quartier pas bien loin. ça commence à parler fort à gigoter et moi je balance à mon pote : "Putain je sens que je vais partir en live avant la fin du film". Mais il y a le petit à côté et j'essaye de le tenir le plus loin possible de ce genre de merde donc il faut que je me contienne. Heureusement, le vigile va les voir avant le début du film, et leur met une brasse en leur disant clairement de se calmer.



Le film commence et ça y est c'est parti, ça parle pendant et sans aucune réserve... Je perds pas de temps et je leur dit direct de se taire :"Ho les enfants doucement vous êtes pas tout seul là" L'un d'eux se retourne et me regarde avec un air....stupide... Je lui fait signe du doigt de se taire. ça les calme 10min puis ça recommence. Tout le long du film, je balance les fameux chuuut qui peuvent être efficaces dans le cadre d'une population respectueuse... mais qui là, n'ont que très peu d'effet. Je commence à monter en pression et à chaque fois que ça parle fort, je vois mon fils qui me regarde à plusieurs reprises parce qu'il me connait et il sait que je vais exploser à un moment. Je me dit "aller, concentre toi c'est pas grave, j'en parlerai à la sécu en sortant tout à l'heure, profite du moment pour regarder le film etc...".



On arrive vers la fin du film et une séquence importante commence à arriver, les merdeux commencent à s'exciter en dessous et mon pote lance un "hooo c'est bon là !" (c'est grand calme qui dit jamais rien...). L'intensité de la séquence est encore plus grande (tout comme ma tension) et un merdeux se met à crier "hooooooo" (à la manière d'une transformation de super sayien) et là, c'est le drame...



Je lui hurle un gros "FERME TA GUEULE !" MAINTENANT LES MIOCHES VOUS LA FERMEZ SINON JE DESCENDS ET JE VOUS FOUS UNE PAIRE DE BAFFE CHACUN C'EST CLAIR ?!!" Finalement ça, ça marche et même les jeunes qui étaient derrière ne parlent plus du tout (franchement on les entendait presque pas avant...).



C'est la scène finale, le son du film est faible et je crois qu'on pourrait entendre une mouche péter. J'ai pour habitude de toujours rester pendant les génériques de fin et là c'est ce que l'on fait. La lumière s'allume pendant le générique, les apprentis racailles se lèvent et commence à me regarder de travers, surtout un en faite (probablement celui qui s'est pris le gros ferme ta gueule dans la face). Je lève mon dos du siège et je le fixe d'un regard encore plus noir. L'un d'eux monte sur la scène devant l'écran et se met à faire n'importe quoi, ils sont tous debout et sautent et crient courent et se tapent dessus, etc... puis commence à partir....ou pas...



Je les vois qui se rapprochent en marchant comme des crabes puis arrivent derrière nous : "S'xcusez moi m'sieur, c'est vous qui avez dit ferme ta gueule et..." Je me lève, je me mets face à eux, je lui coupe la parole direct "Ouai effectivement, c'est moi pourquoi ya un problème ?" "Et pourquoi vous avez dit que vous alliez mettre des claques j'sais pas quoi?" me demande-t-il. Je lui répond :" Parce que c'était ce que j'allai faire si vous continuiez à parler et crier comme ça. J'ai payé ma place pour voir un film tranquille, pas pour me faire emmerder par des gamins comme ça..." et là je pense à mon fils de 9 ans à côté de moi "... par contre je m'excuse d'avoir dit ferme ta gueule, effectivement j'ai perdu mon sang froid mais franchement les gones vous pouvez pas manquer de respect aux gens comme ça... etc" bref là je les sermonnes clairement et eux ils hoches de la tête jusqu'à la scène post-générique. Je la regarde mais je suis encore plein de tension et à la fin du film je me rends compte que ces p'tites merdes mon clairement gâchés ce moment. J'ai complètement loupé la meilleure scène de l'anime...



On sort, je dis à mon pote de rester avec mon fils pendant que je vais parler au vigile. "Désolé je viens pas en mode tout sourire, je viens de me faire gâcher le film. C'est pas à moi de faire la nounou avec des merdeux comme ça. Ils ont pas arrêter de parler crier et bouger pendant tout le film" "fallait venir me voir" me répond-t-il. "Oui j'aurai pu mais toi aussi t'aurai pu venir surveillé parce que dès le début tu as vu qu'ils étaient problématique. J'ai été obligé de leur hurler dessus et de les menacer de leur mettre des claques pour qu'ils se taisent et ça, à la fin du film." "Oui je les avait vu, je les avait prévenu avant de rentrer dans la salle et après juste au début du film aussi mais on peut pas être partout..." "Quand tu vois des ptites racailles qui ont qu'une envie, c'est de mettre le bordel dans la salle, faut même pas les laisser rentrer. Les merdes comme ça, je te le dit, faut pas les laisser rentrer. C'est votre boulot, pas le mien. Clairement, ils m'ont pourrient ma soirée et je te le dis à toi, parce que c'est aussi de votre faute (vous l'équipe du ciné), c'est pas cool." Et je me barre rejoindre le fiston et mon pote.



ça fait déjà un moment que j'ai un ras le bol ayant entrainé une complète non tolérance face à ce genre d'individus... Ils ont eu de la chances d'être mineur... ou c'est peut-être moi qui en ai eu... je sais pas.



Certains diront que j'aurai dû y aller avant mais j'avoue que je ne voulais pas louper le film et il y a toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit :"hooo c'est bon, ce coup-ci ils ont compris quand t'as fait ton 4e chuut et ils vont se taire jusqu'à la fin..."



Bref, j'ai pas réussi à redescendre avant un moment mais j'étais le seul. Mon fils lui allait très bien, il a adoré le film, mon pote aussi. J'ai parlé de cet incident à mon fils et je lui ai dis que je n'avais pas eu une bonne réaction. La meilleure chose à faire étant de sortir de la sale pour aller voir le vigile. Il me dit "ouai mais tu allais louper le film du coup" Je lui réponds que de toute façon j'avais quand même tout loupé... Je lui expliques que si il y avait eu des grands frères plus haut, il y aurait eu de fortes chances pour que ce soit parti en bagarre. Bref, qu'il ne fallait pas faire ça et qu'il fallait apprendre à se contenir, à prendre sur soit et je jamais réagir de façon impulsive. Et qu'il faut pas insulter les gens non plus d'ailleurs, pas de gros mots.



Perso, ce matin, j'ai trouvé l'anime en streaming version Jap sous-titré anglais et je me suis rendu compte que j'avais vraiment tout loupé hier soir...



Je finirai par une bonne phrase bien classique. J'en ai marre de cette population de merde...

