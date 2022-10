Aboie toujours, tu m'interesses + Sangliers en ville

Options du sujet Imprimer le sujet

Un chien aboie sur un chaton pour essayer de récuperer sa place sur son coussin.





chat





Une harde de sangliers se balade dans les rues de Gdynia, en Pologne.



Ce qui me surprend c'est que les passants n'ont pas l'air plus stressés que ça...

Perso je serai pas serein avec toute la bande à quelques mètres.



Perso je serai pas serein avec toute la bande à quelques mètres.

