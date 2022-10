Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek C'est qui l'patron ?! + Un perroquet veut boire le vin d'un prêtre 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46275 Karma: 24413









Un perroquet fait irruption pendant une messe à Liberdade, au Brésil, afin de boire le vin contenu dans le calice du prête.





Figé avec les bras légèrement écartés sur une route au Caire, en Égypte, un homme refuse de se décaler face à un bus qui avance sur lui.

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:23