LeFreund Démarrer un véhicule avec des kalachnikov 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6737 Karma: 17783 Démarrer un véhicule avec des kalachnikov :

(ou quand tu n'as pas de câbles de démarrage (jumper cable)

Contribution le : Aujourd'hui 12:35:22

MacGeorges Re: Démarrer un véhicule avec des kalachnikov 2 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 05/02 12:10:22 Post(s): 90 LeFreund Fun fact: Certains vieux tracteurs démarrent grâce à une chevrotine !

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:34