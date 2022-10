Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ Et si le jeu d'arcade WaterWorld vu par les Simpsons était un vrai jeu ? 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3968 Karma: 1167





Millhouse playing Waterworld video game







Un fan a imaginé le jeu si celui ci allait bien plus loin que ça :

https://macaw45.itch.io/kevin-costners-waterworld Dans les années 90, une blague sur le film Waterworld avait été fait comme quoi c'était un gouffre financier important.Millhouse playing Waterworld video gameUn fan a imaginé le jeu si celui ci allait bien plus loin que ça :

