Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1073 Karma: 1020 Histoire incroyable que cet accident aérien :



Le pare-brise a sauté en plein vol - Une erreur de taille - Mayday - Vol BA 5390 - [Real Audio]

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:51