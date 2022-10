Eruption sous marine

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1022 Karma: 1247

Kilroy1 Désolé mais ce n'est pas une éruption sous marine... c'est juste vu du dessus. Sous l'eau une éruption fait des bulles et des "pillow lava", on voit aussi clairement de la fumée à la fin de la vidéo, or sous l'eau, pas de fumée possible.



Exemple d'une éruption sous marine:





Contribution le : Aujourd'hui 20:28:50