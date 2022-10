Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Fail à vélo - Fail lors de l'allumage d'un feu - Fail avec un ascenseur 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6740 Karma: 17796 Fail à vélo :

Vous navigateur est trop vieux



Fail lors de l'allumage d'un feu :

Vous navigateur est trop vieux



Fail avec un ascenseur :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Hier 22:48:21

Le_Relou Re: Fail à vélo - Fail lors de l'allumage d'un feu - Fail avec un ascenseur 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2817 Karma: 1699 la 2 et la 3 sont peut être des fails mais il y a quand même un gros win car les deux auraient pu y rester ou du moins être blessés gravement

Contribution le : Hier 23:19:48

Staffie Re: Fail à vélo - Fail lors de l'allumage d'un feu - Fail avec un ascenseur 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 2020 Karma: 1996



Trailer De Lift (1983)

Les profs étaient quand même bien con de montrer ça à des gosses de 8 ans 3. Gamin en classe de neige, on avait regardé les bandes annonces du festival d'Avoriaz. Celle là m'avait bien fait flippé.Trailer De Lift (1983)Les profs étaient quand même bien con de montrer ça à des gosses de 8 ans

Contribution le : Aujourd'hui 00:34:03