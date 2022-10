Options du sujet Imprimer le sujet

Déguisés en mannequins "Squid Games", ils piègent des voleurs de paquets

Déguisés en mannequins "Squid Games", ils piègent des voleurs de paquets :

Squid Games prank on Amazon Thieves



Squid Games prank on Amazon Thieves



la vidéo date d'il y a un an mais elle n'était pas passée ici.

Aujourd'hui 11:15:59

Re: Déguisés en mannequins "Squid Games", ils piègent des voleurs de paquets

Je m'installe Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 446 Karma: 725 Alors euh c'est interdit voler les colis je crois,

"Waaaah booouh c'est paaas bien, méchaaant"

Attrapez les bordel ! Là le voleur au pire il change de slip et il recommence

les prisons sont pleines ? la police va vous surprendre :D

