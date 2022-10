Le stromboli est entré en éruption 🇮🇹

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34394 Karma: 12382





The Stromboli volcano off the Sicilian coast erupted, sending up plumes of smoke and spilling lava into the sea https://t.co/iQTscI1GkJ





Spectacular lava flow reaches the sea at Stromboli, Italy.







La défense civile a demandé aux habitants de l'île de ne pas quitter leurs maisons et de ne pas s'approcher des portes et des fenêtres.

Le sommet du Stromboli était interdit d'accès depuis l'explosion du 3 juillet 2019 qui avait fait une victime. The Stromboli volcano off the Sicilian coast erupted, sending up plumes of smoke and spilling lava into the seaSpectacular lava flow reaches the sea at Stromboli, Italy.La défense civile a demandé aux habitants de l'île de ne pas quitter leurs maisons et de ne pas s'approcher des portes et des fenêtres.Le sommet du Stromboli était interdit d'accès depuis l'explosion du 3 juillet 2019 qui avait fait une victime.

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:49