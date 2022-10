Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Arreter une batte volante avec nonchalance #1

Le joueur Luis Guillorme attrape une batte lâché par un joueur. Quelle classe!!

Must See! Guillorme Snag Flying Bat



Must See! Guillorme Snag Flying Bat

Hier 21:02:38

alfosynchro Re: Arreter une batte volante avec nonchalance #2

Et c'est pas tout : le gars est aveugle !

Hier 21:41:49

Mr-poulet-du-33 Re: Arreter une batte volante avec nonchalance #3

C'est surement déja paru car je l'ai vu il y a longtemps mais c'est toujours aussi classe, le mec "like a boss" est le seul à ne pas bouger/pas avoir peur et il attrape la batte dans son dos tout en gardant sa poker face quand tout le monde est impressionné de ce qu'il vient de faire.

Hier 22:20:22