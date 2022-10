Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74103 Karma: 36078

Blague à sa fille avec du fromage





Dad Joke Fools Daughter || ViralHog



Et les parents sont fiers de poster ça sur Internet 🫠





Kiddo Gives the School Bus the Bird || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:34:39