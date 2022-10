Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau et ça chie du ciel 3 #1

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6597 Karma: 5403





https://twitter.com/aviationbrk/status/1579875515917537280



Au départ de Taranto-Grottaglie (Italie) un Boeing 747 Dreamlifter a perdu une roue qui s'est retrouvée dans le vignoble en bout de piste. L'engin a continué son vol normalement jusqu'à Charleston (USA) à tous ceux qui râlent après les fiantes qui leur tombent dessus, dites-vous que ça pourrait être pire:Au départ de Taranto-Grottaglie (Italie) un Boeing 747 Dreamlifter a perdu une roue qui s'est retrouvée dans le vignoble en bout de piste. L'engin a continué son vol normalement jusqu'à Charleston (USA)

Contribution le : Aujourd'hui 12:31:39

LeFreund Re: et ça chie du ciel 1 #2

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6760 Karma: 17874 non mais c'est normal, c'est les roues de lait. Elles tombent au premier décollage!

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:02