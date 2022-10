Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Vidéo d'un concert punk, des vieux et moches "Prouters" 1 #1

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 341 Karma: 116 Hey tu connais les Prouters ?

Ils sont vieux, ils sont moches, mais ils font du Rock N Roll !!!!



La preuve en images:





PUNK live: concert des Prouters à Paris, au QG Oberkampf, le samedi 08 / 10 / 2022 (videaste.eu)





C'était le samedi 08 / 10 / 2022 au QG Oberkampf, Paris 11.



Des bisous !

Contribution le : Aujourd'hui 12:32:01