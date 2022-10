Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Louis passe sa médaille d'ourson 5 #1

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 585 Karma: 781 Le petit Louis, 6 ans, tente d’obtenir sa médaille d’ourson avec l'ESF Arc 1800. Son moniteur de ski, Anthony Cot, a immortalisé les meilleurs moments de ses leçons, qui ne se passent pas vraiment comme prévu !





Contribution le : Aujourd'hui 15:28:03

Kratos2077 Re: Louis passe sa médaille d'ourson 0 #3

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 1032 Karma: 469 Le tout premier est mon préféré

Contribution le : Aujourd'hui 16:14:42