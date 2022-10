Un cycliste sans frein se prend un bus + S'amuser avec le caddie

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74135 Karma: 36110

Un cycliste sans frein se prend un bus à Bucarest en Roumanie





Speedy Bicyclist Can't Stop Hitting the Side of a Bus || ViralHog



S'amuser avec le caddie de courses dans un magasin





Shopping Cart Stunting Fail || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:33:56