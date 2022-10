Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un camion fonce dans un tas de neige 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74138 Karma: 36110 Un camion fonce dans un tas de neige





Truck Coming Downhill Slams Directly Into Pile of Snow - 1284551

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:20

gazeleau Re: Un camion fonce dans un tas de neige 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6609 Karma: 5406 Encore un cycliste qui cherche à freiner avec la semelle de ses chaussures !

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:15

Grobreaker Re: Un camion fonce dans un tas de neige 0 #3

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 747 Karma: 421 Etonnant qu'il glisse comme ca. Les camions de ce type tourne pendant toute la saison de neige pour vider un peu les rues et decharger la neige dans les fjords ou la mer, et j'en ai jamais vu perdre l'adherence même dans des rues assez raides.

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:11