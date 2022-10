Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh La véritable histoire du Titanic 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5617 Karma: 8710 Ah lala j hesites a poster car je vais devoir me justifier..mais ca me fais rire...d avance je m excuses.



LA VÉRITABLE HISTOIRE DU TITANIC / (PARODIE)

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:40

Wiliwilliam Re: La véritable histoire du Titanic 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34402 Karma: 12422 La scène avec le plan du titanic m'a bien fait rire.



Je trouve le reste un peu lourd ...

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:43