Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Les débuts d'internet sur portable 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17411 Karma: 18092

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:35

zoondoz Re: Les débuts d'internet sur portable 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 881 Karma: 333 Y a beaucoup de choses qui étaient mieux avant mais il arrive parfois que ça ne soit pas le cas.

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:22

mawt1 Re: Les débuts d'internet sur portable 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6666 Karma: 2611 Attends le dernier logo de Google a été adatpé à ce type d'appareil?

Contribution le : Aujourd'hui 19:45:37

JCM77 Re: Les débuts d'internet sur portable 0 #4

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1276 Karma: 1270 Et ça coûtait 2 PEL et demi pour regarder une icône tourner de longues minutes...

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:01