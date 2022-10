Options du sujet Imprimer le sujet

https://remonterletemps.ign.fr/







J'ai découvert aujourd'hui ce site de l'IGN, qui permet de comparer les cartes et photos aériennes de différentes époques à l'endroit de votre choix en france. Le site est très bien fait et je trouve le résultat fascinant !

