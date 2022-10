Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu ne te rends pas compte que ton comportement idiot a des conséquences 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6769 Karma: 17902 Quand tu ne te rends pas compte que ton comportement idiot a des conséquences :

Vous navigateur est trop vieux



Ou quand un kéké se filme en roulant à 70 miles par heures et se plante.

Contribution le : Aujourd'hui 22:17:42