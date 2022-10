Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une tortue géante prend sa douche 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34408 Karma: 12431 Une tortue géante des Galapagos, de 106 ans, semble apprécier cette douche!



Giant Tortoise Loves Showers!



PS: elle est donc née en 1916.

(Je n'arrive pas à savoir si la tortue s'appelle charles ou bernie... j'ai trouvé d'autres vidéos la concernant et je pense qu'il y en a une autre aussi vieille dans le même endroit)

Contribution le : Aujourd'hui 07:55:20