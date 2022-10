Je m'installe Inscrit: 20/11/2018 16:59 Post(s): 110 Karma: 96

Je constate ce jour la présence d'un onglet intempestif nous demandant d'autoriser les pubs et donc de désactiver Adblock. Cet onglet apparaît à chaque rechargement de page et réduit considérablement l'expérience du site.



Pourrait-on s'en passer?



PS: pour tous les rageux qui vont me dire que je ne pourrais pas profiter de Koreus sans ces pubs, etc. Ok très bien mais jusqu'à présent comment ça c'est passé?

Contribution le : Aujourd'hui 12:54:48