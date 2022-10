Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des motards de la police escortent une ambulance à Paris 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46301 Karma: 24459 Des motards de la police escortent une ambulance pédiatrique à destination de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris.





Escorte Police Moto Paris Ambulance Pediatrique

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:00

rompich Re: Des motards de la police escortent une ambulance à Paris 1 #3

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1658 Karma: 392 Ils doivent avoir quelques acouphènes en fin de journée !



Il y a de beaux abrutis sur la route. Au final pas des masses sur la quantité de personnes remontées, juste suffisamment pour être remarqués.

Contribution le : Aujourd'hui 13:57:08