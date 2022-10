Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Des activistes vandalisent le tableau "Les Tournesols" de Van Gogh

Adr1enb



Andrew Doyle - Activists vandalise Vincent van Gogh’s Sunflowers at the National Gallery. Andrew Doyle - Activists vandalise Vincent van Gogh’s Sunflowers at the National Gallery.

carpet_bombing

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4655 Karma: 3117 L'idéologie derrière le mouvement est peut-être bien, j'ais pas regardé, mais je trouve le geste débile, bien que la peinture n'ait rien eu a priori.



Porté symbolique du geste, buzzz blabla ok mais je vois ça un peu comme

-t'es contre l'esclavagisme ?

- Oui, je chie dans la boîte au lettre de mes voisins.

