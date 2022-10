Combien ça coûte/rapporte Koreus.com ?

Je suis accro Inscrit: 05/02/2014 16:24 Post(s): 636 Karma: 1080

Bien le bonjour,



J'ai aujourd'hui eu la désagréable surprise de me rendre compte que Koreus.com n'acceptait plus les modules adblocks et qu'on devait se coltiner des pubs dégueulasse sur 30% de notre écran....

Dans l'idée OK, ça permet de payer le site/@Koreus et de le faire tourner, why not.

Mais du coup je me demande : combien ça coûte ce site ? Et combien ça rapporte les pubs ? Est-ce qu'il existe un bilan comptable quoi haha ^^

Bon après j'imagine que c'est plus où moins personnel comme données, mais si jamais c'est publique je suis curieux.



A la revoyure.

Contribution le : Aujourd'hui 15:10:18