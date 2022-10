Options du sujet Imprimer le sujet

Celine_Dion Des racailles foutent le bordel dans une station service 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 31/08/2013 16:52 Post(s): 4146 Karma: 1124







Pourquoi PERSONNE n’en parle???? Une honte.Pourquoi PERSONNE n’en parle???? https://t.co/W66mEgwVzA

Contribution le : Aujourd'hui 23:32:01

ptiouf Re: Des racailles foutent le bordel dans une station service 0 #2

Je m'installe Inscrit: 19/06/2014 02:15 Post(s): 175 Karma: 97 Le malaise cette vidéo quand même.

c'est comme les mecs qui donnent au sdf en filmant... il ne faut pas prendre les gens pour des cons.

Contribution le : Aujourd'hui 23:49:43