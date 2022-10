Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un patient sur une civière frôle l'accident dans un ascenseur d'un hôpital 1 #1

@iAbhinayD Part 2 Un patient transporté sur une civière frôle l'accident dans un ascenseur défectueux d'un hôpital en Inde.@iAbhinayD Part 2 https://t.co/nULVAD6uu0

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11043 Karma: 4853 Quoi ? C'est pas des jambes qu'il faut l'amputer ?









Sérieusement, ça ne va pas lui donner confiance aux ascenseurs ! Ça fait peur la sécurité dans les hôpitaux !

