Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Benoît Paire se met une balle dans la tête 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46305 Karma: 24474







Tennis Legend - La volée rétro de @benoitpaire à la Rafa Nadal Academy. A montrer dans toutes les écoles de tennis. Merci à Eloi, pensionnaire de l'académie pour la vidéo. Le joueur de tennis français Benoît Paire s'envoie une balle dans la figure en réalisant un revers pendant un entraînement.Tennis Legend - La volée rétro de @benoitpaire à la Rafa Nadal Academy. A montrer dans toutes les écoles de tennis.Merci à Eloi, pensionnaire de l'académie pour la vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 16:59:01