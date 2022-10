Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un prof fait le show devant ses élèves 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46308 Karma: 24479







Se llamaba... Un professeur fait le show devant ses élèves en faisant des ATR (Appui tendu renversé) sur une table de la classe. Soudain, c'est la douleur !Se llamaba... https://t.co/DsCf4qJ8q6

Contribution le : Aujourd'hui 10:43:25