BalleAuCentre Ils reconstruisent vite

Vous navigateur est trop vieux

#ukraine #reconstruction #rénovation

Je suis épaté, mon cerveau a envie de dire que c'est faux, mais cela reste très crédible

Comme si dans ma tête, la reconstruction, c'est forcément après la guerre, mais bon si la guerre dure 10 ans, autant anticiper.

Skwatek Re: Ils reconstruisent vite

@BalleAuCentre : Je doute qu'ils reconstruisent aussi les arbres.

