La nouvelle web serie du studio bagel , le deuxième épisode m'a bien fait rire





Dans Ma Tête - Épisode 1 : J'ai bu trop d'eau chaude





Dans Ma Tête - Épisode 2 : C'est quoi cette coupe ?

Hein ?

